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Barış Pınarı Harekatı'nda yeni hedef Aynel Arap! Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor |Video

14.10.2019 12:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Fırat Nehri'nin batısına çok sayıda tank ve askeri araç sevkıyatı yapıldı. Tank, zırhlı araç ve personeller Fırat'ın üzerine kurulacak olan yapay köprü ile nehri geçecek.


Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'ne yapay köprü kuruluyor. Fırat'ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.


Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçen kırlarla yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Mümbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve Sınır Kapısı'ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.


Köprü malzemelerinin Ankara'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise Suriye'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.

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