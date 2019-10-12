Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'lı terörist böyle yakalanıp gözaltına alındı |Video

Türkiye’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca PKK'lı terörist yakalanıp gözaltına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'lı terörist böyle yakalanıp gözaltına alındı |Video12.10.2019 15:16
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