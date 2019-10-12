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Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'lı terörist böyle yakalanıp gözaltına alındı |Video

12.10.2019 15:16

Türkiye’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca PKK'lı terörist yakalanıp gözaltına alındı.


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