Barış Pınarı Harekatı'nda M4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandığını duyurdu.
Barış Pınarı Harekatı'nda M4 kara yolunun kontrolü sağlandı13.10.2019 16:03
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