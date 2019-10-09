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Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı

09.10.2019 22:53

Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar Tel Abyad’a kara harekatına başladı.


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