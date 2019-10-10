Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi! | Videosunu izle 10.10.2019 10:02

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizleyecek operasyonu dün saat 16.00'da başladı. Türk askeri birliklerinin karadan sınırı geçtiğini ise, Milli Savunma Bakanlığı dün akşam 22.26'da duyurdu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında son dakika gelen haberlere göre; Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün...

09.30 : Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

09.10 : İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

07.19 : Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Kamışlı'daki terör hedefleri vuruluyor.

07.10 : Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

06.30: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 90 bin camide Fetih suresi okundu.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı.

SİVİLLERDEN UZAKLAŞTIKLARI ANDA VURULDULAR

Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TEL ABYAD'DA SESSİZLİK HAKİM!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı.

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.