Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale'ye atılan havan mermisi eve isabet etti! 13.10.2019 11:01

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda hain terör örgütü YPG tarafından Akçakale'ye bir havan mermisi daha atıldı. 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Türkiye'nin güney sınrındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde bölücü terör örgütü YPG, sivilleri hedef almaya devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş jetleri YPG-PKK terör örgütünün mevzilerini bombalamaya devam ediyor. Sivilleri hedef alan hain örgüt YPG'nin Akçakale'ye havan mermisi attığı anlar bölgede canlı yayın yapan A Haber kameralarına yansıdı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk bayrağının asılı olduğu eve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin hafif şekilde yaralandığı duyuruldu ve binada büyük hasar meydana geldi. Ayrıntıları bölgeden A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.