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Barış Pınarı Harekatı'nda ABD silahlarının saklandığı bir depo ele geçirildi! İşte milyon dolarlık silahlar...

12.10.2019 14:18

Türkiye’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte terör örgütü PKK/YPG Amerika'nın verdiği silahlara sarıldı. Ancak Türk ordusunun etkili operasyonları ile ABD silahlarının saklandığı bir depo ele geçirildi. İşte görüntüleri kayda alan askerinde söylediği gibi 'milyon dolarlık o silahlar'...


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