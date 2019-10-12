Barış Pınarı Harekatı'nda ABD silahlarının saklandığı bir depo ele geçirildi! İşte milyon dolarlık silahlar... 12.10.2019 14:18

Türkiye’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte terör örgütü PKK/YPG Amerika'nın verdiği silahlara sarıldı. Ancak Türk ordusunun etkili operasyonları ile ABD silahlarının saklandığı bir depo ele geçirildi. İşte görüntüleri kayda alan askerinde söylediği gibi 'milyon dolarlık o silahlar'...