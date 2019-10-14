Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün! Tel Abyad'da YPG paçavrası böyle indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününe girdi. Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor. Tel Abyad’ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi. YPG paçavrasının indirilme anı ise kameralara böyle yansıdı..
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Özelikle dün öğle saatlerinde doğu ve batısından giriş yapılan Akçakale'nin karşısındaki Telabyad, kısa sürede terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı, kalanların ise etkisiz hale getirildiği Telabyad'da siviller işgalci PKK/YPG'den kurtulmanın sevincini yaşadı. Telabyad'ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından Akçakale'de de Türk ve Suriyeliler kutlama yaptı. Yıllardır işgal altındaki Telbayad'ın Türkiye'ye açılan sınır kapısı olan Telabyad Gümrük Kapısı'nda asılı terör örgütünün bez parçaları da indirilerek yerine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.
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