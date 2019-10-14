Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün! Tel Abyad'da YPG paçavrası böyle indirildi 14.10.2019 13:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününe girdi. Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor. Tel Abyad’ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi. YPG paçavrasının indirilme anı ise kameralara böyle yansıdı..