Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha teröristlerden temizlendi! İşte ilk görüntüler |Videosunu izle

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni bilgiler geliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe ve Dedat köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. İşte ilk görüntüler.
Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha teröristlerden temizlendi! İşte ilk görüntüler |Videosunu izle10.10.2019 17:13
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