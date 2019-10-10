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Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha teröristlerden temizlendi! İşte ilk görüntüler |Videosunu izle

10.10.2019 17:13

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni bilgiler geliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe ve Dedat köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. İşte ilk görüntüler.


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