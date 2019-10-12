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Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte öldürülen terörist sayısı

12.10.2019 00:01

Milli Savunma Bakanlığı, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.


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