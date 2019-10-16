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Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propagandaya tutuklama

16.10.2019 12:19

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.


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