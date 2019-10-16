Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propagandaya tutuklama

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propagandaya tutuklama16.10.2019 12:19
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