Barış Pınarı Harekatı'na giden askerlerden sosyal medyada paylaşım rekoru kıran sözler: Düğüne gidiyoruz 10.10.2019 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanıyla, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Operasyonu başladı... Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere intikalde olan Mehmetçik, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Operasyonu giderken 'Düğüne gidiyoruz' diyen askerlerin o görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı.

Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

'DÜĞÜNE GİDİYORUZ'

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber'e konuşan askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allah'ın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.