Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayında sevkiyat! 10.10.2019 13:16

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Suriye Milli Ordusu’ndan da destek geldi. Ceylanpınar’da bulunan TSK birliklerinin yanında giden Suriye Milli Ordusu, uzun konvoylar oluşturdu.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehlikesine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde tüm kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, harekat ile ilgili yaptığı açıklamada sadece terör örgütlerinin vurulduğunu bildirirken iki köyün de kontrol altına alındığını açıkladı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da TSK'ya bağlı birlikler hazırlıklarına devam ederken Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler Türk ordusuna yardım için konvoy halinde bölgeye geldi.