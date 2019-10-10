Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayında sevkiyat!

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Suriye Milli Ordusu’ndan da destek geldi. Ceylanpınar’da bulunan TSK birliklerinin yanında giden Suriye Milli Ordusu, uzun konvoylar oluşturdu.
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehlikesine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde tüm kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, harekat ile ilgili yaptığı açıklamada sadece terör örgütlerinin vurulduğunu bildirirken iki köyün de kontrol altına alındığını açıkladı.
Bu kapsamda Ceylanpınar'da TSK'ya bağlı birlikler hazırlıklarına devam ederken Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler Türk ordusuna yardım için konvoy halinde bölgeye geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.