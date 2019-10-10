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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırına komando sevkiyatı

10.10.2019 05:22

Hatay'dan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.


Suriye sınırına komando sevkiyatı

Hatay'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

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