Uluslararası yayın kuruluşları tüm gazetecilik ilkelerini çiğneyerek yalan haberlere imza atıyor ve Türkiye karşıtı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye sadece teröristlerle değil, aynı zamanda bu kara propaganda ile de mücadele ediyor. Yabancı kanallar, terör örgütünün "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanına destek oluyor. Suudi Arabistan'ın Lübnan'dan yayın yapan El Arabia kanalı, ABC, News bunlardan sadece bir kaçı...
Barış Pınarı Harekatı ile çaresiz kalan terör örgütü PKK/YPG'ye kara propaganda desteği! İşte yalanlar ve gerçekler16.10.2019 18:55
- Barış Pınarı Harekatı ile çaresiz kalan terör örgütü PKK/YPG'ye kara propaganda desteği! İşte yalanlar ve gerçekler
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