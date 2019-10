Barış Pınarı Harekatı için verilen süre salı akşamı doluyor! Mutabakata uyulmazsa ne olur? |Video 19.10.2019 11:33

Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat mola verildi. ABD ile varılan anlaşma sahada uygulanıp terör örgütü 32 kilometre derine çekilirse Türkiye geniş bir bölgeyi operasyon gereği duymadan terörden arındırmış olacak.

Güvenli bölge için Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat mola verilirken masadaki sözlerin sahada yerine getirilmesini Türkiye'nin adımları izleyecek. Ankara-Washington arasındaki 13 maddelik mutabakat işlerse Erdoğan-Trump arasında beklenen 13 Kasım tarihli randevuda bölgenin imarı masaya konacak. ABD ile mutabakat dışında Münbiç, Ayn el-Arab ve Kamışlı düğümü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çözülmeye çalışılacak. Şam rejimi ile terör örgütü PKK/PYD/YPG arasında bayrak oyunlarının yaşandığı bölgede Rusya, özellikle Münbiç ve Kamışlı için 32 kilometre derinliğe karşı çıkıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu ise, ABD'nin bir oldubitti ile rejim ve Rusya'ya bıraktığı Münbiç sınırında Türkiye'den gelecek harekât emrini bekliyor.

GÖZLER SOÇİ ZİRVESİNDE

Yeni Şafak'ın haberine göre; ABD ile mutabakat sağlanan 4 saat 20 dakikalık zirve öncesinde sözkonusu bölgeler için Rusya'dan da önemli bir heyet ağırlanmıştı. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelmiş, görüşmede, PYD/PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Haftaya damgasını vuran ABD ile mutabakatın ardından 22 Ekim'de Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi daha önemli bir hale geldi. Görüşmede Erdoğan'ın Suriye halkının umutlarını dile getirmesi ve bölge sakinlerinin Türkiye'yi davet etmesine vurgu yapması bekleniyor. Çünkü hudut hattında halkın istemediği her 'çözüm', yeni göç dalgalarına neden olacak.

ARINDIR, İMAR ET, İSKAN ET

ABD ile varılan anlaşma sahada uygulanıp terör örgütü 32 kilometre derine çekilirse Türkiye geniş bir bölgeyi operasyon gereği duymadan terörden arındırmış olacak. PKK'nın çekilip çekilmediği gerek yerel unsurlar gerekse de istihbarat İHA'larıyla anlık takip ediliyor. ABD'ye verilen 5 günlük süre, salı günü saat 22:00 itibariyle sona erecek. Her şey yolunda giderse terör örgütünden arınmış olan bölgede saha temizliğine başlanacak. Teröristlerin açtıkları tüneller, çukurlar kapatılacak. Türkiye'ye karşı yapılan toprak yığınlar yerlebir edilecek. Saha temizliğinin ardından bölge sivil yaşama uygun hale getirilecek. Son aşamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi, Suriyelilerin hayatlarına devam edebilmeleri için imardan sağlığa kadar her alanda adımlar atılacak.