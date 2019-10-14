Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki operasyon sırasında gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, "Arkadan keskin nişancı vurdu. Benim intikamımı aldılar. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı yerle bir ettiler. Sağlık durumum iyi olsun yine gideceğim" dedi.
Barış Pınarı Harekatı gazisi: "Teröristler çok korktular, kaçıyorlar"14.10.2019 20:51
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