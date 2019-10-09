Barış Pınarı Harekatı başladı! Komandolara vatandaştan Türk Bayraklarıyla destek | Videosunu izle 09.10.2019 17:09

Son dakika haberine göre Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderdiği personel taşıyıcıların geçişi sırasında bir grup vatandaş ile öğrenciler, yol kenarında Türk Bayraklarıyla destek verdi.

Hatay'ın Suriye sınırındaki askeri birliklere, komandoların zırhlı personel taşıyıcılarla sevkiyatı sürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay'a zırhlı araçlarla gelen çok sayıda komando yoğun güvenlik önlemleri altında kente geldi. Komandoların Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçtiği sırada bir grup vatandaş ve öğrenciler, yol kenarından ellerindeki Türk Bayraklarıyla destek verdi.



Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.