Barış Pınarı Harekatı başladı! Kara Harekatı ne zaman olacak? | Videosunu izle 09.10.2019 18:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekatın saat 16:00'da başladığı duyuruldu. Peki, Kara Harekatı ne zaman olacak? Hava harekatı ne kadar sürecek? gibi merak edilen soruları A Haber'e katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında yanıtladı. İşte Tokmakoğlu'nun konuyla ilgili detaylı açıklamaları...