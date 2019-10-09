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Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte Mehmetçik'in Fetih Suresi'yle sınırdan giriş yaptığı o anlar

09.10.2019 18:57

Başkan Erdoğan emri verdi Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini havadan vurdu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yolladığı Mehmetçiğimiz harekat öncesi dualarla sınırdan giriş yaptı. İşte Mehmetçiğin Fetih Suresi okuduğu o anlar.


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