Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk kareler... | Videosunu izle 09.10.2019 17:40

Başkan Erdoğan emri verdi Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini havadan vurdu. İşte Barış Pınarı Harekatı adı verilen operasyondan ilk görüntüler...

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn'da hareketlilik gözlendi.



"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.