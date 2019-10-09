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Barış Pınarı Harekatı başladı! Belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor

09.10.2019 21:17

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.


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