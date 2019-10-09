Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.
Barış Pınarı Harekatı başladı! Belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor09.10.2019 21:17
- Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat
- NATO'dan flaş Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var
- Barış Pınarı Harekatı başladı! Belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor
- Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'daki camilerde sela okundu
- Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri böyle vuruldu! İşte o anlar...
- Son dakika... Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Bakan Albayrak'tan Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle Barış Pınarı Harekatı'na destek! Tüyleri diken diken eden klip
- YPG/PKK'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı'nı harekat merkezinden takip ediyor! İşte o görüntüler
- Nusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi düştü!
- Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi Fetih Suresi okudu
- Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte Mehmetçik'in Fetih Suresi'yle sınırdan giriş yaptığı o anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.