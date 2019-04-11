Barbaros Şansal'ın skandal videosu ortaya çıktı! FETÖ için "Hizmet hareketi" diyor 11.04.2019 13:06

Türkiye'ye ve Türk milletine küfür ve hakaretler savurduğu için hakkında soruşturma açılan, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra yurtdışına kaçan Barbaros Şansal'ın skandal videosu ortaya çıktı. FETÖ sergilerine katılan Şansal, teröristlere "hizmet hareketi" diyerek güzellemeler yapıyor.

"BU İNSANLARA DESTEK VERDİYSEM NE MUTLU BANA"

Barbaros Şansal, FETÖ'nün Brüksel'de açtığı sergiye katılıp Fetullahçı terör örgütü için "Hizmet hareketi" yakıştırmasında bulunarak "bu insanların görünür ve duyulur olmasına bir faydam olduysa ne mutlu bana" diyor.