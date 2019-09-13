Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor! Vakıfbank da faiz indirimine gitti (Video) 13.09.2019 19:27

Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat ve TEB'in ardından bir banka daha faiz oranlarında indirime gitti. Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. VakıfBank, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,45’ten yüzde 1,25e diğer müşterileri için ise yüzde 1,55’ten yüzde 1,35’e düşüren VakıfBank, konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranını korurken 500 bin TL üzerindeki kredilerde aylık faiz oranını yüzde 1,15’e indirdi.

Geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan VakıfBank, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e indirdi. Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan Banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15'e indirdi.

Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Merkez Bankası'nın aldığı kararla politika faiz oranlarında 325 baz puan indirime gitmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Biz de VakıfBank olarak ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne bulundurarak kısa sürede üçüncü kez kredi faizlerinde indirime gittik. Yakın zamanda önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli indirimler yapmıştık. Yine geçtiğimiz hafta bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı düşürmüştük. Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bireysel kredilerin yanında ticari kredilerde de indirime gittiklerine dikkat çeken Üstünsalih, "Piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, Türkiye ekonomisine can veren iş dünyasının da bizlerden bir adım beklediğini biliyoruz. Bu sebeple ticari kredilerimizde de faiz indirimi yaptık. Ticari kredilerimizde firma reytingi, verimliliği ve vadeye bağlı şekilde faiz oranlarımızda kademeli olarak indirime gittik. Bu adımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0.5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacaktır.