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Bankalar Birliği ve kulüpler arasında sona gelindi! Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'da (Video)

21.06.2019 13:45

Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği arasında sürdürülen projede son aşamaya gelindi. Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilirken 1 hafta içinde imzalar atılacak.


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