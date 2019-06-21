Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği arasında sürdürülen projede son aşamaya gelindi. Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilirken 1 hafta içinde imzalar atılacak.
Bankalar Birliği ve kulüpler arasında sona gelindi! Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'da (Video)21.06.2019 13:45
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