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Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Mevduat faizinde flaş değişiklik

24.04.2019 10:04

Değişken faiz oranı, TL mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek.


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