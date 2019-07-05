Bankada dehşet anları! Soygun yapmaya çalıştı ancak... 05.07.2019 13:00

Bayrampaşa''da elindeki silahlı bir banka şubesine girerek soygun yapmaya çalışan ancak çalışanların alarm butonuna basması sonucu panikleyerek kaçan Taner A.(43) polis tarafından bir gün sonra yakalandı. Soygun teşebbüsü sırasında bankada yaşanan panik, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.