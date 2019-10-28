Banka komisyon ve ücretlerine yeni düzenleme! Banka komisyonuna tırpan 28.10.2019 10:18

Bankaların tüketiciyi bezdiren ücret ve komisyon ile hizmet bedellerine neşter vuruluyor. Meclis’e sevk edilecek yasa teklifi ile tüm banka ücretlerinde tavanı Merkez Bankası belirleyecek. Fahiş ücretlere son verilecek.