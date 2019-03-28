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Bangladeş'te 22 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var

28.03.2019 17:13

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binanın 10'uncu katında yangın çıktı. Yangın sebebiyle çok sayıda kişinin mahsur kaldığı binada ilk belirlemelere göre en az beş kişi hayatını kaybetti.


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