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"Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyen PKK sevicisi Zuhal Demir vatandaşlıktan çıktı!

09.03.2019 16:37

PKK propagandası yapmakla suçlanan ve "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyen Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı. Terör destekçisi Demir açıklamasında, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu."dedi.


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