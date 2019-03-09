PKK propagandası yapmakla suçlanan ve "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyen Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı. Terör destekçisi Demir açıklamasında, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu."dedi.
"Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyen PKK sevicisi Zuhal Demir vatandaşlıktan çıktı!09.03.2019 16:37
- Başkan Erdoğan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti
- "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyen PKK sevicisi Zuhal Demir vatandaşlıktan çıktı!
- Kuzey Irak'a hava harekatı: İmha edildi
- Bakan Albayrak'ın Sarıyerdeki esnaf ve vatandaşla buluşmasına 95 yaşındaki Hasan amcanın duası damga vurdu
- Başkan Erdoğan: Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, siyasetin itibarını yok ediyor demektir
- Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!
- Başkan Erdoğan'dan Akşener'e: Kaçacak deliği de yok hesaplaşacağız
- Başkan Erdoğan: Bu meydanda zillet yok sadece beka var
- CHP'ye bombalı saldırıya karışan DHKP-C'li komisyon adayı Yavuz Nazlıgül
- Son dakika: Ankara'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na çirkin saldırı
- HDP'li vekil Tayip Temel'den polise alçak saldırı
- HDP'li vekil Tayip Temel'den polise alçak saldırı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.