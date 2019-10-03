'Bana Türk denilmesinden utanıyorum' diyen PKK sevicisi Zuhal Demir Belçika'da Adalet Bakanı oldu! (Video) 03.10.2019 18:07

PKK seviciliği ile bilinen ve Türkiye vatandaşlığından utandığını söyleyerek çıkan Zuhal Demir, PKK'nın Avrupadaki kalesi olarak bilinen Belçika'da Adalet Bakanı oldu.

Terör sevicisi Zuhal Demir, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki kalesi olan Belçika'da Adalet Bakanı oldu.

TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORMUŞ!

Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıkmıştı.

"TÜRK KİMLİĞİ İSTEMİYORUM"

Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." demişti.

"TÜRKÇE DERSLERİ YASAKLANSIN"

Kürt kimliğiyle öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.