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"Bana saldıranlar PKK'lıydı" diyen Kılıçdaroğlu'na Akkuzululardan sert tepki

01.05.2019 17:06

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin de PKK’dan bir farkı yok” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Akkuzulu köyünde yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. “Kılıçdaroğlu, YPG’ye terörist diyemiyor Akkuzulu halkına terörist diyor” diyen köylü, “Bu kelimeyi kendisine aynen iade ediyorum." dedi.


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