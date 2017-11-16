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Balona röveşata atan genci Müge Anlı buldu

15 Kasım 2017, Çarşamba
Türkiye onu balona röveşata atmaya çalışırken tanıdı. Sonrasında 3 aydır kayıp olduğu ortaya çıkan 22 yaşındaki Gülbey Türkücü, Müge Anlı tarafından bulundu. Gülbey annesi ile işte böyle kavuştu.
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