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Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar! İşte o anlar

11.04.2019 23:59

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuğu çevredekiler havada yakaladı. İşte o anlar...


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