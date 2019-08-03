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Balıkesir'deki otobüs yangınıyla ilgili flaş gelişme: 2 şoför tutuklandı

03.08.2019 20:31

Son dakika haberine Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı.


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