Balıkesir'deki otobüs yangınıyla ilgili flaş gelişme: 2 şoför tutuklandı 03.08.2019 20:31

Son dakika haberine Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı.