Balıkesir'deki otobüs faciasının ardından İzmir'de tur otobüsü alev alev yandı 04.08.2019 04:30

Balıkesir'de yaşanan 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından bir otobüs yangını haberi daha geldi. İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı.

Balıkesir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından bugün saat 00.30 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tur otobüsünde yangın çıktı.

İddiaya göre, Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü İzmir yönünden Çeşme istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle, otobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



