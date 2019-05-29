Balıkesir’de kabus evi! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir’de kabus evi! Ölü ve yaralılar var29.05.2019 00:19
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