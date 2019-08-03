Balıkesir otobüs yangınında yürek burkan ifade: Annemi yanarken gördüm 03.08.2019 10:36

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Otobüs yangınında 80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can veren Elif Ata, ''Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı. Annemi yanarken gördüm korkunç bir şeydi" dedi.

Balıkesir'deki otobüs yangınında 80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can veren Elif Ata, otobüste yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia etti. Annesi alevlerin içende kalan kardeşi ise son anda kurtulan talihsiz kadın, yolcu otobüsünde yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Otobüse Ankara'ya gitmek için Akçay'dan binen yaralı yolculardan Elif Ata, "Ben 21 numaralı koltukta oturuyordum. Annemle kardeşim 27 ve 28 numarada tam orta kapının yanında oturuyordu. Bir anda orta kapının orada ateş topu gibi bir şey oluştu. Sonra şoför durdu kapılar açıldı. Fakat yangın tüpüyle müdahale edilmedi. Yangın tüpü yoktu yani. Ondan sonra saniyeler içerisinde bir duman yayıldı yolcular bağırışarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı. Kardeşimi de zor kurtardık. Hortumla müdahale çok zor oldu koca otobüs gözümüzün önünde yandı ve annem içerisindeydi korkunç bir şeydi" dedi.