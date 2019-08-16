Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nde Kaz Dağları kavgası! İşte ortalığı ayağa kaldıran CHP'nin Kaz Dağları'ndaki talanı 16.08.2019 01:48

Kanadalı Alamos Gold şirketinin işlettiği Çanakkale’nin Kirazlı Köyündeki altın madeni ocağıyla ilgili tartışmalar sürerken “Kaz Dağları talan ediliyor” diyerek ortalığı ayağa kaldıran CHP’lilerin, Kaz Dağları'nın eteklerini katlettikleri ortaya çıktı. Kaz Dağları'nın eteklerini beton yığınına çeviren CHP'li isimler o görüntülerin Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nde sergilenmesi üzerine gösterdikleri agresif tavırlar ise çirkin görüntülere neden oldu. AK Parti Balıkesir Belediyesi Meclis üyesi avukat Mehmet Birol Şahin ise Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nde Kaz Dağları’nda yapılan yapılaşmayı ve CHP’li belediyelerin orman katliamını anlattı.