Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz otobüs yangının çıkış nedeni ile ilgili açıklamalarda bulundu

Balıkesir''in İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolcu otobüsünde çıkan yangınla iligili "Şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre, kahve makinesinden çıkan yangın sonrası otobüs şoför tarafından sağa yanaştırılıyor ve sakince aşağı inilmesi söyleniyor. Otobüste 34 yolcu 3 de mürettebat 37 kişi varken, arabadan inenlerin toplam sayısı şu anda 29 olarak hesaplandı." ifadelerini kullandı.
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz otobüs yangının çıkış nedeni ile ilgili açıklamalarda bulundu02.08.2019 16:57
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