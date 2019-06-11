Balıkesir Bandırma'da feci otobüs kazası: 4 ölü 42 yaralı (Video)

Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.