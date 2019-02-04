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Balıkesir Adliyesi binasında gaz sızıntısı

04 Şubat 2019, Pazartesi

Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı, ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi.


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