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  • Balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'nda denize açılmaları havadan görüntülendi

Balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'nda denize açılmaları havadan görüntülendi

01 Eylül 2018, Cumartesi

Av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar 'vira bismillah' dedi. Balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'nda denize açılmaları havadan görüntülendi.

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