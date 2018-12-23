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Balık tutmaya gittiği sahilde buldu! Hemen alıp eve getirdi...

23 Aralık 2018, Pazar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Taraz (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere alıp, götürdü.


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