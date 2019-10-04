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Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı! (Video)

04.10.2019 19:40

Bakırköy'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü hastaneye kaldırıldı.


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