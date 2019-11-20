Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Klinikte olan hastalar ise tahliye edildi.
Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu20.11.2019 09:42
- Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu
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