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Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu

20.11.2019 09:42

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Klinikte olan hastalar ise tahliye edildi.


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