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Bakırköy Adliyesi'nde sahte polis yakalandı

29 Aralık 2018, Cumartesi

Bakırköy Adalet Sarayı'nda polis üniforması ve kimliğiyle gezen E.Ş. (37) gözaltına alındı. E.Ş.'nin 3 aydır polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında da çakar ve siren olduğu tespit edildi.


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