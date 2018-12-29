Bakırköy Adliyesi'nde sahte polis yakalandı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda polis üniforması ve kimliğiyle gezen E.Ş. (37) gözaltına alındı. E.Ş.'nin 3 aydır polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında da çakar ve siren olduğu tespit edildi.
Bakırköy Adliyesi'nde sahte polis yakalandı29 Aralık 2018, Cumartesi
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