Bakırköy Adliyesi'nde deprem paniği! Duruşmalara ara verildi

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası birçok bina boşaltılırken, Bakırköy Adalet Sarayı'nda da deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.
Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi.
İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.
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