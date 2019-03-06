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Bakırköy Adalet Sarayı önünde silah sesleri!

06.03.2019 17:27

Son dakika haberine göre İstanbul'da bulunan Bakırköy Adalet Sarayı önünde silah sesleri duyuldu. Silahlı saldırı sonucu olay yerinde bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


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