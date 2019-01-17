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Bakıcı dehşeti gizli kameraya yansıdı

17 Ocak 2019, Perşembe

Çin’in Hunan eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.


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